MOURINHO: "SANCHEZ-MKHITARYAN? NON È ANCORA FATTA"

19 gennaio 2018

In conferenza stampa José Mourinho non si è sbilanciato sull'arrivo di Alexis Sanchez, ormai annunciato anche da Guardiola. Il tecnico dello United ha spiegato: "Nessuna novità. Tutti sanno che stiamo trattando ma nulla è concluso. In questo momento Mkhitaryan è un nostro giocatore e Sanchez è un giocatore dell'Arsenal". Si attende la conclusione dell'accordo tra Gunners e l'armeno dello United per finalizzare lo scambio.