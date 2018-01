MOURINHO: "SANCHEZ ALLO UNITED? VEDIAMO CHE SUCCEDE"

16 gennaio 2018

L'allenatore del Manchester United Jose Mourinho non si è voluto sbilanciare circa il possibile arrivo di Alex Sanchez dall'Arsenal nel corso di questa finestra di mercato. L'attaccante cileno, in scadenza di contratto a giugno, e' uno dei prezzi pregiati del campionato inglese ed è inseguito da tempo anche dal Manchester City. Secondo i media inglesi, però, nelle ultime ore i Red Devils avrebbero 'bruciato' i cugini offrendo all'Arsenal 39 milioni di euro e il cartellino di Henrikh Mkhitaryan. "Sono tranquillo. E' un giocatore dell'Arsenal che ho la sensazione possa rimanere li', ma anche muoversi. Se dovesse andare via, penso che avremo una possibilita'", ha dichiarato lo Special One dopo il successo per 3-0 sullo Stoke. "Molto probabilmente un giocatore come lui ha altri grandi club che sono interessati. E chi lo sa?. Penso che lui, il signor Wenger, il signor Ivan Gazidis (l'amministratore delegato dell'Arsenal, ndr), siano quelli che sanno davvero cosa succederà. Io non so nulla, quindi vediamo cosa succede", ha aggiunto Mourinho.