MOURINHO: PRESSING SU SANCHEZ

6 aprile 2017

Josè Mourinho ha messo gli occhi su Alexis Sanchez che non rinnoverà il contratto con l'Arsenal. Lo scrive oggi il Daily Mail che rilancia quanto riportato da una tv cilena secondo cui lo 'Special One' sarebbe in pressing sul 28enne attaccante dei Gunners e gli avrebbe anche telefonato per invogliarlo a trasferirsi all'Old Trafford questa estate.