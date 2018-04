Mourinho, il Valencia prova a soffiarlo al Manchester United

31 marzo 2016

José Mourinho di nuovo nella Liga. Questo è l'obiettivo del Valencia dopo l'esonero di Gary Neville. Seppur si parli del portoghese come prossimo allenatore del Manchester United , dai media inglesi è rimbalzata la voce di un inserimento del club iberico, sponsorizzato dal manager Jorge Mendes. Per Mourinho un contratto da 25 milioni a stagione e un budget da 100 milioni da spendere sul mercato. L'alternativa è Manuel Pellegrini.

L'indiscrezione rilanciata dal Sun è clamorosa e, se confermata, cambierebbe gli scenari della prossima stagione tanto in Premier League quanto nella Liga. Il potente Jorge Mendes, manager di Mourinho e grande amico di Peter Lim, il proprietario del Valencia, starebbe provando a convincere lo Special One ad ascoltare le sirene del club spagnolo rinunciando alla panchina del Manchester United.



Sul piatto, sempre secondo il tabloid inglese, un contratto da 25milioni di euro a stagione e un budget sul mercato da 100 milioni o più per costruire la squadra a suo piacimento. Un'operazione comunque complicata, ma il Valencia - come riporta il Daily Mail - ha già pronta la pista B: Manuel Pellegrini. I rappresentanti del tecnico cileno, sostituito da Guardiola nella prossima stagione al Manchester City, hanno già avuto i primi contatti col club.