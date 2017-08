MOURINHO: "DISCUTIAMO CON IBRA AFFINCHÉ RIMANGA"

11 agosto 2017

Zlatan Ibrahimovic e il Manchester United, la storia probabilmente continuerà. A confermare i contatti continui tra Red Devils e lo svedese è stato direttamente José Mourinho in conferenza stampa: "Quello che ha fatto l'anno scorso per noi non gli basta, vuole fare di più. Vuole il calcio ai massimi livelli. Stiamo parlando con lui e discutiamo riguardo alla possibilità che resti con noi a partire dalla seconda parte di stagione".