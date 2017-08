MOU: "PRONTO A COMBATTERE PER AVERE BALE"

7 agosto 2017

Alla vigilia del match di Supercoppa contro il Real Madrid, José Mourinho non ha nascosto il suo interessamento per Gareth Bale: "Se gioca domani è perché vuole restare al Real e il Real vuole tenerlo. Se volesse lasciare Madrid, lo aspetterei qui e sarei pronto a combattere per lui con gli altri allenatori che lo vogliono."