MORATTI: "L'ESONERO DI PIOLI? OVVIO E NORMALE"

15 maggio 2017

Anche Massimo Moratti ha liquidato senza rimpianti Pioli. "L'ho trovato abbastanza normale. Era inutile anche una permanenza, è una decisione per non dare neanche l'esempio che un allenatore che non vince da sette partite rimane lì comunque. L'ho trovata una decisione abbastanza ovvia, pur rispettando Pioli, e anche per avere un'idea di cosa sono i giocatori al di là dell'allenatore. Conte o Simeone? Non mi auspico un bel niente", ha detto l'ex presidente.