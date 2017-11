MORATA: "MI PIACEREBBE TORNARE AL REAL"

10 novembre 2017

Passato in estate al Chelsea, Alvaro Morata non esclude un possibile ritorno al Real Madrid per il futuro: "E' chiaro che mi piacerebbe ritornare un giorno - dice lo spagnolo a El Larguero -. Dopo aver vinto tutto al Chelsea e aver avuto una lunga carriera in Blues sarebbe impossibile dire di no per un madridista. Sinceramente, non credo che questo possa accadere, ma non si sa mai. Al momento questa possibilità non la prendo neanche in considerazione, sono molto felice di stare a Londra".