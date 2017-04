Morata lascia il Real ma non torna in Italia: è derby inglese tra United e Chelsea

26 aprile 2017

Morata lascia il Real. Lo scrivono in Spagna, lo sostengono i due quotidiani che più da vicino seguono il Madrid (As e Marca): ma la destinazione dell'ex Juve non pare essere l'Italia. Il Milan, questo nuovo Milan cinese, lo ha cercato ma più forte è la chiamata che arriva dall'Inghilterra, dalla Premier. C'è Conte che lo vuole per il dopo Diego Costa al Chelsea ma c'è soprattutto Mourinho che ne vuole fare il successore di Ibra allo United.