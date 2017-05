MORATA: DALLA CINA 35 MLN A STAGIONE

9 maggio 2017

Offerta shock dalla Cina per Alvaro Morata. Secondo quanto riportato da 'Marca', un gruppo di impresari cinesi avrebbe incontrato in settimana gli agenti del calciatore, mettendo sul piatto la bellezza di 35 milioni di euro di ingaggio per le prossime 5 stagioni. Secondo il quotidiano spagnolo, l'attaccante ex Juve avrebbe ringraziato, ma declinato l'offerta. Su di lui continua il pressing di Chelsea e Manchester United.