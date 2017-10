MORATA: "NON SAREI MAI ANDATO VIA DALLA JUVENTUS"

30 ottobre 2017

Alvaro Morata ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo ritorno al Real Madrid dopo le due stagioni trascorse alla Juventus: "Non sarei mai andato via dall’Italia e dalla Juve. C’erano accordi contrattuali da rispettare . La delusione è stata enorme: mi sono ritrovato al punto di partenza. Mi hanno trattato come il ragazzo che ero prima delle due stagioni italiane".