MONZA, PRES. COLOMBO: "TRATTATIVA CON BERLUSCONI? CREDO SI FARÀ IN FRETTA"

08/09/2018

Nicola Colombo è tranquillo riguardo la trattativa per la cessione del Monza a Silvio Berlusconi. Il presidente dei biancorossi ha parlato dopo l'amichevole col Brescia: "Stiamo definendo con gli avvocati il perimetro della due diligence. Poi vedremo quali saranno i tempi. Abbiamo comunque condiviso valori ed elementi di una potenziale partnership. Siamo tranquilli e contenti di arrivare accordo a breve. Sicuramente sarebbe grande opportunità per il territorio e per Monza. Nell'operazione rientrerebbe anche la riqualificazione del Brianteo", ha detto. Poi ha indicato i tempi: "Credo si farà in fretta. Magari non si tratta di giorni ma di poche settimane".