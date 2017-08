MONTELLA: "PER ORA CUTRONE RIMANE"

3 agosto 2017

Interrogato sul futuro di Cutrone, in gol contro il Craiova, Montella a Premium Sport ha spiegato: "Cutrone può stare con noi, sta dimostrando di poter stare in questa rosa. Ad oggi non c'è nessuna intenzione di mandarlo via. Forse dipende dal mercato e da un arrivo eventuale, ma può crescere anche restando qui". Anche l'attaccante ha confermato: "Spero di rimanere al Milan di tutto cuore".