MONTELLA: "MERCATO? NESSUNA LISTA"

22 aprile 2017

Nel corso della conferenza stampa pre-Empoli, Vincenzo Montella ha fatto il punto sul mercato: "Siamo andati a vedere una partita insieme per conoscerci. Io non voglio fare una lista, ci sarà un budget, si sta scegliendo un metodo di gioco e in base a questo si cercheranno rinforzi che possano essere utili. Il modulo potrebbe cambiare, ma non il metodo, cioè quello che voglio fare in campo".