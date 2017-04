MONTELLA: "FUTURO? PRESTO SAPRETE"

13 aprile 2017

Nel giorno del closing e all'antivigilia del derby, Vincenzo Montella ha fatto il punto sul suo futuro: "mi sento a mio agio, ma i matrimoni vanno fatti in due. Quindi manca poco per saperlo. Ma non è questa la mia priorità, la mia priorità è il derby. Io ho un contratto con il Milan. Sono contento di allenare il Milan. Ci sono stati rumours in questa fase di transizione. Ma devo parlare con le persone. Semplicemente questo".