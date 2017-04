MONTELLA: "DONNARUMMA? SI PARLA TROPPO DI MERCATO"

29 aprile 2017

In conferenza stampa Vincenzo Montella ha parlato delle voci che riguardano il futuro di Donnarumma: "Sono partiti tanti tormentoni di mercato, non solo su Gigio. Si sta parlando troppo di mercato. La società ha una nuova dirigenza, è normale che sondi il mercato. Ma l'unica cosa importante è provare ad arrivare in Europa".