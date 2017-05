MONTELLA: "DONNARUMMA ADESSO DEVE SCEGLIERE COSA FARE"

22 maggio 2017

Vincenzo Montella ha parlato a Premium del futuro di Donnarumma: "So che la società sta facendo degli sforzi enormi per riconoscere le grandi qualità di Gigio. Voglio bene come a un figlio a Donnarumma ma ora deve fare una scelta e deve capire cosa vuole fare da grande. Ma con la massima serenità perché la società sta facendo di tutto per tenerlo".