MONTELLA AL SIVIGLIA IN 48 ORE

27 dicembre 2017

Si fa sempre più probabile l'approdo di Montella al Siviglia. In queste ore Alessandro Lucci, agente del tecnico, è in contatto da Dubai, dov'è per ricevere un premio, con il Milan e con il club spagnolo per definire i dettagli del doppio accordo. Quello con i rossoneri, che hanno Montella sotto contratto, e quello con il Siviglia. La fumata bianca potrebbe arrivare entro 48 ore.