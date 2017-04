MONTELLA A MONACO PER AUBAMEYANG

19 aprile 2017

Prima uscita pubblica insieme per Massimiliano Mirabelli e Vincenzo Montella. Il nuovo direttore sportivo del Milan e l'allenatore rossonero sono allo stadio "Louis II" di Montecarlo per assistere dal vivo alla partita alla gara di ritorno dei quarti di Champions League tra Monaco e Borussia Dortmund. Osservato speciale Pierre-Emerick Aubameyang, uno dei principali obiettivi di mercato per l'attacco del nuovo Milan cinese.