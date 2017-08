MONTELLA: "BACCA? HA GRANDE MERCATO"

3 agosto 2017

Montella, dopo la partita col Craiova, ha parlato a Premium Sport anche di Bacca: "Non voglio svalutare il patrimonio che abbiamo. Sono state fatte delle scelte mie, anche in funzione del mercato, anche internazionale, di Bacca. Lui è un patrimonio del Milan. Sto facendo un sacrificio da allenatore a non utilizzarlo per eventualmente monetizzare la sua cessione, se non si concretizzerà nulla resterà al Milan".