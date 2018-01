MONCHI: "NAINGGOLAN? PROSEGUIRA' CON NOI"

6 gennaio 2018

Prima del fischio d'inizio della sfida contro l'Atanta, il ds della Roma Monchi ha smontato qualsiasi caso di mercato che riguarda Radja Nainggolan. "Il caso Nainggolan non si rifletterà sul mercato, non ha nulla a che fare: abbiamo preso una decisione doverosa dal punto di vista comportamentale, ma siamo contenti di Radja e siamo convinti che proseguirà con noi il nostro cammino - ha detto ai microfoni di 'Premium Sport' -. Chi preferisco tra Aleix Vidal e Darmian? Sono entrambi buoni giocatori, ma per ora non sono dei nostri obiettivi. E comunque, per noi il mercato comincia domani".