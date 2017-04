MONCHI: "LA PROPOSTA DELLA ROMA NON E' L'UNICA"

17 aprile 2017

"Sono tifoso del Siviglia, ma avevo bisogno di cambiare aria e di fare un'esperienza diversa. Ora ho molte offerte. Chiaramente il mio futuro non sarà in Spagna. C'è una proposta della Roma, che è la più vicina a me, ma non è l'unica offerta. Deciderò senza fretta". Parole del ds uscente del Siviglia Monchi a 'Cinco Dias'.