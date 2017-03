MONCHI: "HO INCONTRATO LA ROMA, MA NON HO FIRMATO"

31 marzo 2017

Ultima conferenza stampa di Monchi come ds del Siviglia. Il dirigente spagnolo è destinato alla Roma, anche se il diretto interessato frena. "Non ho firmato con nessuno, non ho firmato alcun triennale, non ho accordi con nessun club, lo voglio ripetere - ha spiegato -. I giallorossi si sono interessati a me come tante altre squadre. E' vero che è la squadra che ha mostrato più interesse, come è vero che sono stato a Londra".