MONCHI: "FUTURO? SENZA FRETTA"

7 aprile 2017

Ramon Rodríguez Verdejo, detto Monchi, torna sul suo futuro, che dovrebbe essere alla Roma. "Ho proposte da qualche squadra e sto ascoltando, ma non ho ancora deciso al 100%. Tra le proposte c'è quella della Roma, ma non voglio essere precipitoso. Andrò dove potrò essere me stesso e crederanno in me. Real e Barcellona? Non c'è nulla", ha detto a Rac1.