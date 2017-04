MONCHI: "ANDRO' ALLA ROMA"

21 aprile 2017

Ormai si gioca a carte scoperte. Lo fa il diretto interessato, parlando al quotidiano spagnolo As: "Sì, se non ci saranno intoppi, il mio futuro sarà alla Roma". Così Monchi, ex ds del Siviglia, ha in pratica ufficializzato quello che in fondo già si sapeva da tempo: sarà lui il responsabile del prossimo mercato giallorosso. Partendo dall panchina: con l'addio pressoché certo di Spalletti, il candidato più accreditato è ora Unai Emery.