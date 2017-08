MONCHI: "MAHREZ, ASPETTIAMO. MA PENSIAMO AD ALTRI"

8 agosto 2017

"Mahrez? Sono ottimista di natura. Abbiamo fatto un'offerta che ne farebbe il giocatore più caro della storia della Roma. Stiamo facendo tutto il possibile ma ad oggi non ci sono riscontri positivi e siamo in attesa". Così il ds della Roma Monchi parla della trattativa per Ryad Mahrez del Leicester, obiettivo di mercato dei giallorossi. "Nello stesso tempo stiamo lavorando su altre soluzioni, lo sforzo che sta facendo la società è importante e vicina al limite. La priorità è Mahrez e faremo tutto il possibile", ha aggiunto il dirigente giallorosso nel corso della conferenza stampa di presentazione di Defrel.