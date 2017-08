MONACO, SPUNTA VIETTO

23 agosto 2017

Il futuro di Kylian Mappe' sembra sempre piu' lontano dal Principato di Monaco e sempre piu' a un passo dal PSG. Il club di monegasco e' alla ricerca di un sostituto del giovane centravanti e, secondo Cadena SER, lo ha individuato in un calciatore dell'Atletico Madrid: si tratta di Luciano Vietto, di rientro dal prestito a Siviglia, che non rientra nei piani dell'allenatore Diego Pablo Simeone. Vietto, che nelle scorse settimane e' stato nel mirino della Sampdoria, interessa anche al Valencia di Marcelino, che lo ha avuto a disposizione nel Villarreal. Mbappe', oltre al PSG, piace anche ad altro top club europei, come Real Madrid e Manchester City. La societa' parigina, tuttavia, sembra essere nettamente in pole position per assicurarsi le sue prestazioni. Riguardo Vietto, Atletico Madrid e Monaco buoni rapporti, dopo i trasferimenti di Falcao e Carrasco, Vietto pertanto potrebbe essere il prossimo a cambiare maglia da un club all'altro.