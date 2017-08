MONACO, JARDIM ESCLUDE MBAPPE': "LO PROTEGGO"

16 agosto 2017

Le voci di mercato continuano a tenere lontano Kylian Mbappè, nel mirino di Psg e Real Madrid, dalle partite ufficiali. Il tecnico del Monaco Jardim, infatti, ha deciso di escludere l'attaccante francese anche dal match contro il Metz: "Non abbiamo mai avuto l'abitudine di punire i giocatori, non è la parola adatta. Piuttosto, lo stiamo proteggendo" ha spiegato il tecnico. Si tratta di una decisione del club, ovvero mia, del vicepresidente e del direttore sportivo. La mia filosofia è quella di far giocare chi è al 100% e Kylian in questo momento non lo è".