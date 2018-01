MONACO: GHEZZAL PRONTO A PARTIRE

20 gennaio 2018

Sin qui non è stata una stagione esaltante quella di Rachid Ghezzal, che al Monaco non riesce a giocare con continuità. Secondo quanto riferito da diversi media francesi, l'algerino - arrivato in estate dal Lione - è pronto a chiedere la cessione nel caso in cui la situazione non dovesse per lui migliorare nella seconda parte di stagione.