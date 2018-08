MONACO, DAL WBA ARRIVA CHADLI

30/08/2018

Colpo sulla fascia per il Monaco. Secondo quanto raccolto da The Sun l'esterno belga Nacer Chadli è da considerarsi virtualmente un nuovo giocatore del club francese. Il classe '89, che ha disputato l'ultimo Mondiale in Russia col Belgio, arriva dal West Bromwich Albion ed è atteso nelle prossime ore nel Principato per sostenere le visite mediche.