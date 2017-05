Monaco, colpo Tielemans: domani le visite mediche

23 maggio 2017

Il Monaco, grande protagonista di questa stagione grazie ai suoi giovani talenti, piazza un nuovo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Si tratta di Youri Tielemans, ventenne centrocampista dell'Anderlecht seguito a lungo da Juve e Roma, che già domani sosterrà le visite mediche col club neo campione di Francia. Ad annunciarlo è Van Holsbeeck, d.g. del club belga, che non ha specificato la cifra per la quale è stato concluso l'affare.