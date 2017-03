MONACO, BAKAYOKO "FLIRTA" COL PSG

29 marzo 2017

Tiemoue Bakayoko potrebbe tornare a Parigi. L'agente-fratello del giocatore del Monaco ha infatti spiegato a Radio Monte Carlo che il giocatore ha una preferenza per il Psg. "Il PSG? Ne abbiamo parlato spesso perché Tiemoue è parigino - ha spiegato Soualio Bakayoko -. Quando era ragazzino, voleva andare al PSG. Lo ha sempre sognato. Quando gliel’ho chiesto, mi ha confessato di sognare un giorno un trasferimento lì, per questo se mi offrissero un accordo non vedo perché dovrei rifiutare".