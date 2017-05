MONACO, BAKAYOKO DICE NO AL PSG

22 maggio 2017

Tiemouè Bakayoko non andrà al Paris St. Germain. Lo ha spiegato il centrocampista francese a Canal Football Club: "Il PSG è un club che porto nel cuore perché sono di Parigi e tifavo PSG. L'interesse fa sempre piacere, ma non posso lasciare il Monaco per il PSG. E' impossibile, non posso andare in una squadra che è arrivata dietro di noi".