MONACO, A JOVETIC LA MAGLIA NUMERO 10: ADDIO MBAPPÉ

28 agosto 2017

Stevan Jovetic al Monaco, manca solo l'ufficialità. Su Twitter circolano le prime immagini dell'ormai ex giocatore dell'Inter in posa con la maglia numero 10 della squadra del Principato, che ha versato 11 milioni di euro nelle casse nerazzurre. L'assegnazione della maglia numero 10 è il chiaro segnale della cessione di Mbappé, che proprio in questa stagione aveva scelto la casacca 10.