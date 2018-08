MODRIC-REAL, NUOVI CONTATTI: IL MURO DI PEREZ NON CROLLA

16/08/2018

Il muro del Real Madrid resiste e non crolla. Dagli ultimi contatti avvenuti in giornata tra gli agenti di Luka Modric e la dirigenza dei merengues le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e nulla è cambiato: il croato vuole lasciare i Blancos per cominciare una nuova avventura calcistica all'Inter, dal canto suo Perez non ha nessuna intenzione di rinunciare a lui. A meno dunque di colpi di scena, Modric per l'Inter resterà un sogno.