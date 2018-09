MODRIC: "NON MI SONO MAI VISTO FUORI DAL REAL MADRID"

25/09/2018

Luka Modric non voleva andare all'Inter nell'ultima sessione di calciomercato. Lo ha confermato proprio il croato a margine della premiazione del Fifa The Best: "Non mi sono mai visto fuori dal Real Madrid", ha detto ai microfoni de El Larguero di Cadena Ser. Poi ha fatto sapere quali sono i piani per il futuro: "Mi piacerebbe finire la carriera al Real, però vediamo che succederà più avanti. Questo è un club molto esigente, pensiamo anno per anno".