MODENA, SVINCOLATI TUTTI I CALCIATORI

10 novembre 2017

Tutti i calciatori del Modena sono ufficialmente svincolati dopo il crac della società. "Preso atto del provvedimento di esclusione dal Campionato di Serie C, stagione sportiva 2017/2018, disposto nei confronti della società Modena; visto l'articolo 110 delle N.O.I.F. delibera lo svincolo d'autorità dei calciatori professionistici e dei calciatori giovani di serie in addestramento tecnico, tesserati per la società Modena F.C. S.p.A", il comunciato della Figc.