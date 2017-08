MITROGLOU AL MARSIGLIA

31 agosto 2017

Il Marsiglia ha raggiunto un accordo con il Benfica per l'acquisto di Kostas Mitroglou sulla base di 15 milioni di euro più altri 12,5 di bonus. Il giocatore è atteso in Francia per le visite e la firma. Il suo addio al Benfica spalanca le porte dell'arrivo di Gabigol a Lisbona.