MIRABELLI: "IBRA? MAI DIRE MAI"

5 agosto 2017

Il ds del Milan Mirabelli ha rilasciato un'intervista a Raisport in cui ha fatto anche il nome di Ibrahimovic: "Ritorni eccellenti? Nella vita 'mai dire mai', magari qualche vecchia conoscenza potrebbe tornare. Non voglio alludere a Ibra, non è questo il caso, stiamo con i piedi per terra. Valuteremo bene le cose che dobbiamo fare dopo il 15 agosto".