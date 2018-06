MIRABELLI A BERGAMO PER EGITTO-COLOMBIA

1 giugno 2018

Il ds del Milan Mirabelli è a Bergamo allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia per assistere all'amichevole pre-Mondiale tra Egitto e Colombia. Osservato speciale Radamel Falcao, che giovedì aveva espresso parole di piccola apertura nei confronti di un suo possibile passaggio al Milan. Per Mirabelli anche l'occasione per scambiare qualche informazione di mercato con il ds dell'Atalanta Marino. Inoltre l'occasione buona anche per rivedere Carlos Bacca, di rientro al Milan dopo il prestito al Villarreal.