MIRABELLI: "ANDRÈ SILVA NON SI MUOVE"

8 gennaio 2018

Massimiliano Mirabelli blinda André Silva. Il ds del Milan a O 'Jogo è stato chiaro: "So che André Silva sta vivendo un momento difficile, ma è un calciatore importante per noi. C'è feeling, affetto ed ha un grande talento, vogliamo che resti con noi. Mercato di gennaio? Resta qui assolutamente, e lo farà per molti, molti anni".