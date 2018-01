MILWALL, DOPO 14 ANNI TORNA TIM CAHILL

30 gennaio 2018

Certi amori non finiscono, è proprio il caso di dirlo. E dopo un giro immenso, che ha toccato prima Liverpool (sponda Everton), poi gli Stati Uniti, la Cina e l'Australia, ecco che Tim Cahill fa ritorno a casa. L'australiano, 38 anni, torna ufficialmente ad essere un calciatore del Milwall, club del quale ha scritto la storia dal 1998 al 2004, con 217 presenze e 57 gol. Leader della nazionale australiana, capace di gol memorabili anche ai Mondiali e decisivo nell'ultimo spareggio per Russia 2018 contro la Siria, Cahill fa ritorno a Londra, nel "suo" Milwall, 15esimo in Championship, la B inglese.