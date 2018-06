Milinkovic-Savic, Icardi e Higuain: sulla serie A è possibile una pioggia di milioni

5 giugno 2018

Fino alle ore 20 del 17 agosto ci sarà tempo per qualsiasi colpo di scena. Acquisti clamorosi ma anche cessioni dolorose. Come sempre, sarà (soprattutto) una questione di prezzo. Di fronte a determinate offerte, qualsiasi club italiano è disposto a sedersi ai tavoli che contano del calciomercato. Milinkovic-Savic è il campione più ammirato e ricercato del momento, ma non è il solo. Altri fuoriclasse come Icardi e Higuain potrebbero cambiare squadra. Ecco i calciatori sul mercato con la valutazione più alta in serie A.