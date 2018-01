MILAN: WALCOTT SI OFFRE E ASPETTA UNA RISPOSTA

4 gennaio 2018

Theo Walcott si offre al Milan. La notizia arriva da Il Corriere dello Sport che spiega come l’attaccante in uscita dall’Arsenal si è proposto per gennaio e aspetta una risposta dal club rossonero. Le alternative per l’esterno offensivo di 28 anni sono in Premier, Everton e Southampton su tutte, ma Walcott dopo 11 anni a Londra vorrebbe provare l’esperienza del campionato italiano. Da sottolineare che non potrebbe essere arruolabile per l’Europa League, avendo già giocato nella competizione in questa stagione con l’Arsenal.