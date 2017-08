MILAN-VILLARREAL, ACCORDO PER BACCA

15 agosto 2017

Il Milan saluta Carlos Bacca. A Ferragosto Fassone e Mirabelli hanno infatti trovato l'intesa con il Villarreal per l'immediato trasferimento dell'attaccante colombiano nella Liga. L'accordo arriva sulla base del prestito con diritto di riscatto. Si chiude così l'avventura rossonera di Bacca, atteso subito in Spagna per le visite mediche. La sua partenza apre le porte all'arrivo di Nikola Kalinic dalla Fiorentinaalla corte di Montella.