MILAN, VANGIONI RESTA

23 gennaio 2017

Il giocatore argentino sembra essere destinato a rimanere a Milano. Vangioni, che ha giocato appena tre minuti finora, non verrà ceduto: il Siviglia e lo Sporting Lisbona, interessate all'ex River Plate, dovranno mettersi l'anima in pace. Il Milan, infatti, visti gli infortuni di De Sciglio e Antonelli, non vuole fare a meno del terzino. Lo riporta gazzetta.it.