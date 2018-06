MILAN, UN ATTACCANTE ANCHE SENZA EUROPA

4 giugno 2018

Per il Milan inizia una settimana cruciale. I rossoneri sono al bivio. Il mercato dipenderà dalla sentenza dell'Uefa sull'esclusione o meno dall'Europa League: il club di via Aldo Rossi il 7 giugno potrebbe essere convocato alla Camera giudicante dell'Uefa. Con le coppe il Milan può pensare a tre rinforzi importanti (in attacco a uno tra Belotti, Immobile e Falcao); senza, al contrario, a due acquisti non di prima fascia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un nome è quello di Zaza. Ci potrebbero essere anche delle cessioni: Bonaventura e Romagnoli piacciono alla Juventus; Donnarumma al Liverpool e Suso (ha una clausola di 38 milioni di euro) a Napoli e Atletico Madrid. Tutti giocatori con i quali il Milan potrebbe fare delle plusvalenze importanti.