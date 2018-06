MILAN, TI AIUTA MENDES: ANDRE' SILVA PER FALCAO

3 giugno 2018

Il Milan insiste per arrivare a Falcao del Monaco, in attesa della sentenza Uefa sull'esclusione o meno dall'Europa League, attesa per metà giugno. Il nodo resta l'ingaggio, ma secondo Tuttosport ora è il potente procuratore Jorge Mendes a scendere in campo in aiuto dei rossoneri. La proposta è lo scambio André Silva-Falcao, con conguaglio economico in favore del Milan. Il portoghese è quindi a un passo dall'addio dopo una sola stagione.