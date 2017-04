MILAN, SUSO: "VORREI RESTARE, SANNO DOVE TROVARMI"

15 aprile 2017

Dalla gioia di un derby pareggiato in extremis agli interrogativi sul futuro. Al termine della sfida contro l'Inter, Suso ha parlato del suo contratto con il Milan: "Per me questo anno è stato bellissimo. I dirigenti rossoneri sanno dove trovarmi, poi in estate valuteremo. Hanno detto che acquisteranno almeno due-tre giocatori, così da competere con tutte le squadre che sono davanti a noi".