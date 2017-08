MILAN, SUSO VERSO IL RINNOVO

6 agosto 2017

Piace alla Roma, interessa al Napoli e alla Lazio, ma resterà al Milan. Suso ha scelto i rossoneri e rispedito al mittente le voci che lo vedevano in partenza. Non basta, perché da qualche giorno Lucci, suo agente, è al lavoro con Mirabelli per trovare un accordo e arrivare al rinnovo. Sul tavolo un contratto che dovrebbe arrivare fino al 2021 a 2,5 milioni a stagione. Le parti si incontreranno nuovamente nei prossimi giorni per limare i dettagli e arrivare alla fumata bianca.